Fajon: U razgovoru s Vučićem Kina i oružje nisu bile teme. . .

BRISEL, 1. novembra ( Tanjug) – Predsedavajuća Delegacijom Evropskog parlamenta za saradnju sa Srbijom Tanja Fajon kaže da na sastanku sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem nije bilo razgovora o ”sarađi sa Kinom i izvozom oružja”.

Fajon je dodala da su to bile teme koje je iznela tokom debate u Skupštini Srbije i u intervjuu za televiziju N1.

Na pitanje Tanjuga da li je tokom sastanka sa predsednikom Vučićem, pored stanja u medijima, uložila i primedbu na saradnju Srbije sa Kinom i izvoz oružja, Fajon kaže da se na sastanku sa Vučićem nije o tome razgovaralo. ”Na sastanku s Vučihem nismo o time razgovarali, ali jesmo na sednici Delegacije u Skupštini, gde sam to pomenula”, kaže Fajon i dodaje da su to teme koje su mediji prenli u izveštajima iz Skupštine. ”Zbog toga mi je i N1 juče u emisiji postavio to pitanje. Radi se, između ostalog, o ugovoru sa Kinom, oko nabavke vojnih dronova”, objašnjava Fajon.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić negirao je danas konstataciju novinara N1 da mu je Tanja Fajon u razgovoru postavila pitanje saradnje sa Kinom i izvoza oružja.

On je rekao da jeste postavila pitanje slobode medija, na šta je, kaže, dobila „veoma dobar odgovor“, koji joj se nije dopao, ali da on ne prenosi ono što je dogovoreno da ne ide u javnost, te da je o razgovoru sa Fajon izdato saopštenje.

Kad je reč o saradnji s kineskim partnerima, Vučić je istakao:

„Fajon meni nije pomenula Kineze, jer bi inače moj odgovor bio veoma oštar i odlučan“, preneo je on.

„Ništa nije pomenula ni što se tiče naoružanja. …Srbija izvozi u takozvane ‘end user zemlje’ i to čini striktno držeći se međunarodnih zakona“, poručio je Vučić.

Ponovio je da Fajon nije pomenula niti Kineze, niti oružje na sastanku sa njim, dodajući da su imali odličan razgovor i da je na svako njeno pitanje odgovorio.

(Tanjug)