Farmaceutske kompanije kontrolišu tržište vakcina

RIM – U ugovorima između Evropske unije i velikih farmaceutskih kuća koje su proizvele antikovid vakcinu postoji tajna klauzula koja nameće obavezu da zemlja koja želi pokloniti ili prodati višak leka mora tražiti odobrenje proizvođača, piše italijanski “Manifesto”.

Prema pisanju lista, EU je naručila od proizvođača 4,4 milijarde doza vakcina, što znači da se svaki njen građanin, uključujući i novoroodzenčad, može pet puta vakcinisati.

Ta količina vakcina bi bila dovoljna da se imunizira dobar deo čovečanstva, ali zemlje članice EU ne smeju poklanjati niti prodavati višak leka, jer proizvođači to mogu blokirati u zavisnosti od njihovih komercijalnih planova.

To daje proizvođačima enormnu moć da kontrolišu tržiste vakcina, čak više nego što je to moguće posedovanjem patenata, piše list i podseća da je to apsurd budući da su EU i SAD uložile 10 milijardi javnog novca u istraživanje i pravljenje vakcina.

„Manifesto“ piše o istraživanju koje je sprovela međunarodna grupa istraživača “Medicinski zakon i politika” (Medicines Law and Policy) koji su analizirali dostupne delove ugovora između EU i farmaceutskih kuća.

“Ostaviti virus da se slobodno širi u najmnogoljudnijim zemljama kao što su Indija, Brazil ili Južna Afrika povećava rizik da se razvije nova varijanta virusa.To je veoma moguće, jer mesečno virus mutira najmanje dva puta, a to znači da se svet neće ni lako ni brzo rešiti pandemije i da će u slučaju pojave novih mutacija, vlade biti prinuđene da kupuju nove doze vakcina od proizvođača”, zaključuje list “Manifesto”

