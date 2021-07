Fauči u avgustu očekuje potpuna odobrenja za vakcine

VAŠINGTON – Direktor Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti i glavni medicinski savetnik Bele kuće dr Entoni Fauči izjavio je danas da se nada da bi regulatorna tela već sledećeg meseca mogla da izdaju potpuno odobrenje za upotrebu vakcina protiv kovid-19, što bi, kako je rekao, moglo da podstakne nevakcinisane Amerikance da se vakcinišu.

Vakcine Fajzer-Bionteka i Moderna sa dve doze i DŽonson i DŽonsona sa jednom dozom trenutno su odobrene za hitnu upotrebu od strane američke Uprave za hranu i lekove (FDA).

Zvanično odobrenje FDA dalo bi lekarima mogućnost da prepišu treću dozu vakcine ljudima sa oslabljenim imunološkim sistemom, rekao je Fauči u intervjuu Rojtersu.

On je istakao da bi potpuno odobrenje FDA moglo navesti više Amerikanaca da prime vakcinu protiv kovid-19, jer bi to moglo da smanji njihove strahove u pogledu bezbednosti vakcine i olakša lokalnim zvaničnicima sprovođenje vakcinacije.

„S obzirom na to kroz šta smo do sada prošli i koliko je meseci prošlo od (ovlašćenja za hitnu upotrebu), nadam se da ćemo u vrlo razumnom roku u budućnosti doći (do potpunog odobrenja). Nadam se da ćemo sredinom avgusta to postići“, rekao je on.

Više od 163 miliona ljudi u SAD ili skoro polovina stanovništva u potpunosti je vakcinisana protiv virusa, navode Centri za kontrolu i prevenciju bolesti.

Međutim, stopa vakcinacije je i dalje veoma niska u nekim delovima zemlje, delimicno i zbog toga što veliki broj ljudi okleva da primi vakcinu, pokazuju podaci CDC.

„Ako se vakciniše 100 miliona ljudi u ovoj zemlji koji mogu da se imunizuju, a još se nisu vakcinisali, to je odgovor na problem“, rekao je Fauči.

„Ako ne vakcinišemo te ljude, doći će do povećanja broja slučajeva“, istakao je on.

Vakcina Fajzer-Bionteka je trenutno jedina vakcina odobrena u zemlji za vakcinisanje adolescenata starih od 12 do 18 godina.

Fauči je rekao da očekuje da vide podatke o tome koliko dobro vakcine funkcionišu kod dece od 11 godina i mlađe na jesen.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.