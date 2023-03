FBI smatra da je kovid „procurio“ iz laboratorije, ali nema konsenzusa o tome

VAŠINGTON – Direktor FBI Kristofer Rej saopštio je da njegova agencija veruje da je pandemija kovida-19 nastala kao posledica nesreće u laboratoriji u Vuhanu u Kini.

Međutim, među američkim obaveštajnim agencijama, kao i među naučnicima, i dalje nema konsenzusa o poreklu virusa.

Direktor Federalnog istražnog biroa kaže da njegova agencija već neko vreme veruje da je pandemija kovida 19 nastala kada je virus “procurio” iz laboratorije u Vuhanu u Kini, ali Bela kuća umanjuje značaj nalaza FBI, prenosi Glas Amerike.

“Videli smo mnogo različitih zaključaka unutar obaveštajne zajednice. Neke agencije su donele zaljučke koji idu na jednu stranu, neki su doneli zaključke koji idu na drugu stranu. Neki kažu da još nemaju dovoljno informacija, zato želimo da budemo veoma oprezni”, istakla je portparolka Bele kuće Karin Žan-Pjer.

Stejt department takođe navodi da obaveštajne agencije američke vlade imaju različita gledišta o poreklu pandemije.

„Ono što znamo je da, već dve godine, Narodna Republika Kina blokira međunarodne istražitelje i članove globalne zajednice stručnjaka za javno zdravlje u pristupu informacijama o ranoj fazi zaraze. Važno je da Kina bude transparentna, ne samo zbog ljudi širom sveta nego i za dobrobit svojih građana”, kaže portparol Stejt departmenta Ned Prajs.

Portparolka kineskog ministarstva spoljnih poslova izjavila je da američki obaveštajni zaključci nemaju kredibilitet.

“Kina se odlučno protivi političkoj manipulaciji istraživanja porekla virusa, u svakoj formi. Samo mešanje obaveštajne zajednice u naučna pitanja je dokaz politizacije istrage o poreklu virusa”, ističe Mao Ning, portparolka Ministarstva spoljnih poslova Kine.

Mnogi naučnici, na osnovu dostupnih dokaza, smatraju da je pandemija počela kada je virus sa životinja prešao na ljude.

Majkl Osterholm, ekspert za zarazne bolesti, koji savetuje administraciju predsednika Bajdena o kovidu, kaže da je najvažnije – sprečiti buduće pandemije, navodi Glas Amerike.

“Da li je došlo do direktnog prenosa virusa sa životinja na ljude? Da li su se radnici u laboratoriji slučajno zarazili virusom koji se onda proširio? Možda nikada nećemo saznati. Svakako postoji velika količina naučnih dokaza koja kaže da je virus prešao sa životinja na ljude. Ali kao neko koga već godinama veoma brine bezbednost laboratorija, ne mogu sa sigurnošću da kažem da se to nije dogodilo. I to je ono gde smo sada“, kaže on.

Dodaje da moramo da podrazumevamo da su obe mogućnosti stvarne, i da pravimo planove za budućnost tako što ćemo reći – ne želimo da nastane još jedna pandemija – bilo zbog prenosa virusa sa životinja na ljude, ili zato što je virus pobegao iz laboratorije.

„Da li mislite da postoji šansa da je laboratorija u Vuhanu korišćena za istraživanja biološkog oružja?” pitao je republikanski kongresmen Džim Benks na pretresu u Kongresu Metjua Potindžera, bivšeg člana Saveta za nacionalnu bezbednost.

“Ono što pouzdano znamo je da se kineska vojska bavila istraživanjima korona virusa. Znamo da su obavljali eksperimente, i to koristeći američku tehnologiju, da rade na himeričkim virusima, onima koji su veštački stvoreni. Znamo da je kineska vojska učestvovala u pokušajima da se razviju vakcine za koronaviruse”, odgovorio je Potindžer.

Metju Potindžer, koji je u Trampovoj administraciji učestvovao u izradi politike prema Kini, rekao je članovima Kongresa da je proteklih godina bilo više incidenata kada su opasni patogeni procurili iz kineskih laboratorija, uključujući i prvobitni korona virus – SARS.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.