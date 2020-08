Fideliti: Marković optužio Đukanovića za lošu ekonomiju?

PODGORICA – Crnogorski premijer Duško Marković izjavio je da su početkom 2017. finansije te zemlje bile ranjive po svakom osnovu, budžetski deficit izuzetno visok, kao i javni dug, a agencija Fideliti konsalting podseća da se Marković žali na loše stanje koje je ostavila vlada iz 2016, čiji predsednik je bio aktuelni šef države, Milo Đukanović, a on sam – potpredsednik.

Marković je, inače, ovom izjavom hteo da kaže sa čim se suočila aktuelna vlada na početku mandata, a posle istraživanja CEDEM, koje je pokazalo da većina građana nije zadovoljna radom njegove vlade.

On je istakao da govori o periodu od kada je on odgovoran, kada je, početkom 2017. godine, situacija bila takva da je trebalo stabilizovati javne finansije zemlje, obezbediti makroekonomsku stabilnost u meri u kojoj je to bilo moguće.

“Naše finansije su bile ranjive po svakom osnovu, budžetski deficit je bio izuzetno visok, preko 5,8 ili blizu šest odsto, veliki javni dug, nesređena i nekonsolidovana administracija da odgovori jednom takvom izazovu”, rekao je Marković. Iz Fidelity consultinga kažu da pažljivo prate izjave o ekonomiji, te da do sada nisu čuli ovako kratku, preciznu i jasnu kritiku stanja javnih finansija.

„Sve pohvale za konačno priznanje stanja iz 2016. godine. Problem je što je sada stanje gore nego tada, kao i to što podatke o stanju javnih finansija iznosi predsednik vlade, koji je tada bio potpredsednik vlade. Sadašnji predsednik vlade, a bivši potpredsednik vlade sasvim jasno poručuje sadašnjem Predsedniku Crne Gore, a bivšem predsedniku vlade, da mu je u amanet ostavio tešku I kompllikovanu ekonomsku situaciju, sa kojom je morao da se bori iako je, podsetimo još jednom, bio potpredsednik u toj vladi koja je za sobom ostavila ‘ranjive javne finansije i visok deficit’”, komentarišu iz Fideliti konsalting, a prenosi podgorički portal Borba.

Iz te agenciju ukazuju na paradoks da i svi poslanici vladajuće koalicije tokom skupštinskih zasedanja na kojima se otvaraju ekonomske teme takođe govore o tome da je ova vlada stabilizovala javne finansije.

„Poslanici vladajuće koalicije zapravo žustro govore da je prethodna vlada ugrozila javne finansije, a što sadašnji premijer itekako potencira. Priznaćete, nije lepo da šefa partije žestoko kritikuju mladići i devojke koje je on instalirao na ta mesta; možda stvarno nisu svesni što zapravo izgovaraju. Ispada da su, u ekonomskim temama, protiv Predsednika Crne Gore bukvalno svi: opozicija i komplet cela vladajuća koalicija“, zaključili su iz Fidelity konsaltinga.

Inače, ta agencija je u martu ove godine saopštila, na osnovu analize 292 kompanije koje posluju u hotelijerskoj industriji da će ta grana ove godine pretrpeti ozbiljan udarac.

„Prevedeno na običan jezik: ova industrija će biti razorena u 2020. Šta to znači za 6.000 zaposlenih, nije teško pretpostaviti; bez posla će u ovoj godini ostati velika većina zaposlenih u ovoj industriji…”, naveli su tada iz ove kompaniije.

(Tanjug)

