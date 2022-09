Finska diže ogradu na granici prema Rusiji

HELSINKI – Finska pogranična straža predlaže da se ogradi deo granice sa Rusijom kako bi se sprečio ilegalni ulazak u zemlju, javlja Interfaks.

„Izveštaj finske pogranične straže ukazuje da treba da se ogradi 10 do 20 odsto granice od 1.300 kilometara. To bi znacilo oko 130 do 260 kilometara. Ograda bi trebalo da traje 50 godina“, izvestio je finski list „Ile“.

Procenjuje se da ce ograda koštati nekoliko stotina miliona evra.

Šef odeljenja za međunarodnu saradnju pogranične straže Mati Pitkaniti rekao je ranije da je agencija već počela da projektuje ogradu.

„To neće biti samo ograda, već će imati i sistem tehničke kontrole“, rekao je on tokom letnje debate o pristupanju Finske NATO.

(Tanjug)

