Fon der Lajen kritikovala Trampa

BERLIN – Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lejen dotakla se u četvrtak uveče bivšeg predsednika SAD Donalda Trampa, tokom govora u Berlinu na ceremoniji nagrade Henri Kisindžer za 2021. godinu, koju je dobio bivši američki ministar odbrane DŽejms Matis (na funkciji u Trampovoj administraciji 2017. i 2018. godine).

Fon der Lajen, koja je bila nemački ministar odbrane u to vreme, izjavila je da je bila „zaprepasćena“ i „duboko zabrinuta“ Trampovom opaskom iz januara 2017. godine da je NATO „zastareo“, preneo je „Politiko“.

Posle prašine koja se podigla nakon Trampovog komentara, Fon der Lajen je izjavila da ju je Matis uverio da će „NATO ostati temelj američke strane politike“.

„Matis je jasno stavio do znanja da je za njega NATO nešto što povezuje bezbednost SAD i Evrope, i dodao je da mu je veoma stalo do pogleda evropskih saveznika. On je našao način da to kaže mirnim tonom usled oluje“; kazala je Fon der Lajen.

Ona je, takođe, kritikovala Trampa zbog njegove pretnje da će poslati američku vojsku da razbije demonstracije početkom leta 2020. godine, nakon što su Amerikanci izašli na ulice posle ubistva Džordža Flojda.

Hvaleći Matisa zbog toga što se suprotstavio Trampu, predsednica EK je rekla da se Matis nedvosmisleno oglasio da osudi poteze za koje je smatrao da izazivaju podele i suprotne su američkim vrednostima.

„Njegova moćna reakcija je dobro ođeknula široko, u Americi i dalje. Njegove reči su nas podsetile da postoji bolja Amerika“, dodala je Fon der Lajen.

Matis je napustio funkciju u decembru 2018. godine, u znak protesta zbog Trampove odluke da povuče američke trupe iz Sirije.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.