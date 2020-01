Francuska: Suđenje svešteniku odloženo zbog štrajka advokata

LION – Suđenje bivšem francuskom svešteniku Bernaru Prejni, optuženom za seksualno zlostavljanje oko 75 izviđaca, odloženo je zbog štrajka advokata.

Ovo je najteži slucaj zlostavljanja među sveštenstvom koji je dosao do do suda, a njegove posledice su sezale sve do Vatikana, prenosi AP.

Prejna je 1990-ih priznao da je zlostavljao dečake, ali je iz sveštenstva uklonjen tek u julu prošle godine, nakon što je francuski kardinal Filip Barbaran osuđen za prikrivanje Prejninih postupaka.

Nekoliko drugih crkvenih zvaničnika takođe je optuženo da nije upozorilo policiju ili tužioce na njegove postupke, ukljucujuči visokog zvaničnika Vatikana, kardinala Luisa Ladaria. Vatikan je štitio Ladariju od sudenja, pozivajući se na njegov imunitet kao funkcionera suverene države.

Preina, koji sada ima 74 godine, pojavio se danas na sudu u Lionu, zbog optužbe za seksualno zlostavljanje 10 maloletnika izmedu 1986. i 1991. godine. Ako bude osuđen dobiće do 10 godina zatvora. Takode je optužen da je zlostavljao desetine drugih u 1970-im i 1980-ima, ali ti navodni incidenti su zastareli.

Sudija je odložio rocište do utorka zbog štrajka advokata koji protestuju zbog planirane reforme francuskog penzijskog sistema predsednika Emanuela Makrona.

(Tanjug)