Francuska ukida lokdaun, ali uvodi policijski čas

PARIZ – Francuski premijer Žan Kasteks najavio je da će od 15. decembra biti ukinut lokdaun i da za izlazak iz kuće i putovanja neće više biti potrebna posebna dozvola ili razlog, ali da se uvodi policijski čas od 20 do šest sati ujutru i koji će biti ukinut 24. decembra, ali ne i 31. decembra, kako je ranije najavljivano.

On je to najavio na konferenciji za novinare održanoj u četvrtak uveče i dodao da će još neke restrikcije ostati na snazi, prenosi portal Lokal Frans.

„Još nismo na kraju drugog talasa i nećemo dostići cilj ako ne dođemo do 5.000 novoobolelih dnevno do 15. decembra. Znamo da okupljanje tokom praznika predstavlja rizik. Zbog toga treba da ostanemo oprezni“, rekao je on na konferenciji za novinare.

On je pozvao sve, koji mogu, da i dalje rade od kuće, da što duže ostaju kod kuće i izbegavaju okupljanja.

Na snazi ostaje i odluka da svi bioskopi, pozorišta i kulturni centri, koji su trebali da budu otvoreni 15. decembra, ostanu zatvoreni do 7. januara naredne godine.

Barovi, restorani i teretane ostaće zatvoreni najmanje do 20. januara.

(Tanjug)

