Francuski milijarder poginuo u padu helikoptera (foto)

Francuski konzervativni političar, milijarder Olivije Daso poginuo je kada se njegov helikopter srušio, saopštio je francuski predsednik Emanuel Makron.

Daso (69) je bio najstariji sin francuskog milijardera industrijalca Serža Dasoa, čija kompanija proizvodi ratne avione “Rafale“ i poseduje pariski list “Figaro“, preneo je Rojters.

„Olivije Daso je voleo Francusku. Predvodnik industrije, poslanik, lokalni izabrani zvaničnik, komandant rezervnog vazduhoplovstva: tokom svog života nikada nije prestao da služi našoj zemlji, da ceni njenu imovinu“, napisao je Makron na Tviteru.

Prema policijski izvorima, privatni helikopter srušio se u ponedeljak popodne srušio u Normandiji, gde Daso poseduje vikendicu, a u nesreći je poginuo i pilot, dodaje Rojters.

French billionaire Olivier Dassault, son and heir of late industrialist Serge Dassault, died in a helicopter crash on Sunday https://t.co/pN9BFaAReA pic.twitter.com/fs8pCbn46b

— Reuters (@Reuters) March 8, 2021