Francuski ministar spoljnih poslova: Priznanje Donjecka i Luganska – napad bez oružja

Donji dom ruskog parlamenta izglasao je u utorak odluku da se od predsednika Vladimira Putina zatraži da prizna samoproglašene teritorije Donjeck i Lugansk, u oblasti poznatoj kao Donbas, gde se separatističke snage bore protiv ukrajinske vojske od 2014. godine, prenosi Rojters.

„Ako bi se to dogodilo, to bi bila nemoguća situacija i bila bi to neka vrsta napada bez oružja. To bi bilo kršenje suvereniteta Ukrajine“, izjavio je Le Drijan u francuskoj skupštini.

AP Photo/ Andreea Alexandru

(Tanjug)

