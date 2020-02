Fridman: Izrael je pouzdan partner, Palestinu čeka dug put

JERUSALIM – Američki ambasador u Izraelu Dejvid Fridman izjavio je da takozvani „Sporazum veka“ Bele kuće uveliko favorizuje Izrael jer je to demokratija koja će ispuniti svaki dogovor, dok Palestinci moraju da pređu dugačak put pre nego što postanu partneri kojima se može verovati.

Kritičari plana zameraju to što je njime dato pravo Izraelu da anektira delove zapadne obale, dok bi Palestinci svoju državu dobili tek posle četiri godine i to ako ispune dugačak spisak uslova, prenosi tajms of Izrael.

Odgovarajući na pitanje zašto je jednoj strani dozvoljeno da odmah uzme plen, a druga mora da čeka četiri godine, Fridman kaže da je potrebno prevazići asimetriju između države Izrael koja je pouzdan partner i, kako je rekao, „neuspele države koja želi da bude palestinska vlast“.

Fridman je dodao i da Izrael nikada ne bi pristao da ne gradi nova naselja na mestima predviđenim za buduću palestinsku državu da mu nije dozvoljeno da brzo aneksira delove Zapadne obale planirane da budu deo jevrejske države.

„Izrael je demokratija. Možete ih držati za reč. Oni imaju dobre odnose sa SAD na nekoliko nivoa. Danas je u poziciji da održi svoj deo dogovora“, rekao je Fridman.

Odgovarajući na pitanje šta će se desiti nakon četiri godine, odnosno da li će Izrael dobiti zeleno svetlo da dobije suverenitet na preostalim delovima Zapadne obale ukoliko se Palestinci još ne angažuju na predlogu rešenja, Fridman je rekao da to nije neophodno.

„Na kraju četvorogodišnjeg perioda, ukolikone ne bude napretka niti osnove da se taj period produži to bi bilo produženje koje bi same stranke morale da dogovore, a onda bi se vratilo onome što jeste danas“, rekao je Fridman.

(Tanjug)