PARIZ – Francuski ministar unutrašnjih poslova Žerald Dermanjin izjavio je danas da je u toku nekoliko policijskih operacija u vezi sa ubistvom francuskog profesora od strane islamista.

On je za radio Jurop one (Europe one) rekao da je akcijom obuhvaćeno desetine pojedinaca koji imaju veze sa ubistvom, prenosi Rojters.

AP Photo/Laurent Cipriani

(Tanjug)

