Galijašević: Svaki paradžemat je izraz tzv. mini kalifata

BANJALUKA – Stručnjak za bezbednost Dževad Galijašević tvrdi da ubrzana izgradnja novog vehabijskog naselja u Stijeni kod Cazina predstavlja „samo vrh ledenog brega politike potpunog ugrožavanja bezbednosti u BiH“.

Komentarišući za banjalučki portal Insajder navode pojedinih federalnih medija, prema kojima je u selu Stijena sve učestalija izgradnja novih kuća tamošnjih vehabija, kao i da lokalno stanovništvo strahuje od toga da im u komšiluku „niče nova Maoča“, Galijašević ističe da takve pojave predstavljaju direktnu pretnju bezbednosti države.

„Takozvani paralelni džemati su funkcionalni izraz radikalnog i političkog islama u BiH. Oni su izraz i tzv. mini-kalifata, malih Islamskih država. Način na koji se organizuju predstavljaju i dokaz da poslovi koje je Islamska zajednica u BiH vršila na ukidanju paralelnih džemata očigledno nisu bili uspešni. Sama Islamska zajednica govori o 22 paralelna džemata koje nisu uspeli da integrišu u njen rad. Tu se ne radi o naseljima u kojima neki ljudi imaju pravo da puštaju brade i zavrću nogavice, već o posebnoj vrsti i načinu islamske prakse koja u potpunosti negira ustavni poredak BiH na gotovo svim bitnim pitanjima“, kaže Galijašević.

On dodaje da u tom smislu posebnu pretnju bezbednosti predstavlja i ogromnan priliv migranata u BiH, koji su, prema njegovim rečima, u najvećem broju poraženi vojnici tzv. Islamske države u Siriji.

“ Vidimo da se proces formiranja novih paradžemata nastavlja nesmanjenom žestinom. Kada pogledamo tačke na kojima se preti bezbednosti BiH i Republike Srpske, videćemo da one počinju od brutalnih ratnih zločina koje su radikalni islamisti iz odreda ‘El mudžahedin’ vršili u proteklom ratu, a onda kao misionari počeli da organizuju razne NVO i naselja zatvorenog tipa u kojima ispoljavaju tu vrstu islama i bezbednosnih pretnj“, rekao je.

Vidimo, kaže, i periodične terorističke akcije u kojima se napadaju zaštićene mete: od napada na policijsku stanicu u Bugojnu, bacanje bombe na policiju u Zavidovićima, napada na američku Ambasadu, napada na policijsku stanicu u Zvorniku, ubistva vojnika Oružanih snaga BiH u Sarajevu, pa sve do krvavog pohoda Edina Gačića.

„Bezbednosne strukture BiH ne samo da to nisu sposobne da spreče, nego to nisu želele čak ni da procesuiraju. Gotovo nijedna od ovih terorističkih akcija nije adekvatno tretirana u pravosudnim institucijama i to, naravno, predstavlja signal da se ovaj proces izgradnje tzv. malih Islamskih država u BiH nastavi“, naveo je Galijašević.

Između ostalog, tvrdi i to da je BiH danas, posebno onaj njen deo u kojem vlada SDA, „premrežena paralelnim džematima, vehabijskim kampovima i naseljima zatvorenog tipa za bogatu afroazijsku klijentelu“.

“ Ta zatvorena naselja su namenjena za šefove i upravitelje Al kaide i ostalih radikalnih islamskih organizacija. Tu su i njihove banke koje ih podržavaju, zatim njihova logistika, tu su ljudi koji su od rata do danas ovde nekažnjeno ostali da žive sa svim svojim terorističkim potencijalima“, rekao je Galijašević.

(Tanjug)