„Gardijan“: Bojkot Mundijala 2018. – svet se promenio, Englezi mnogo toga ne shvataju

Odustajanje engleske reprezentacije od učešća na Svetskom prvenstvu u fudbalu koje se ove godine održava u Rusiji neće imati apsolutno nikakvog efekta na rusku spoljnu politiku, piše britanski „Gardijan“.

Prema mišljenju novinara ovog lista Barnija Ronija, ovakav potez izgleda posebno apsurdno ako se ima u vidu bliska povezanost britanske ekonomije s ruskim kapitalom.

Odnosi Londona i Moskve sve su napetiji, zbog čega je bilo neizbežno da se fudbalski svetski šampionat pojavi kao prva tema koju britanski političari užurbano koriste kao kec iz rukava, piše Roni.

Princ Vilijam i drugi članovi kraljevske porodice odustali su od posete ovom sportskom događaju. Njihova odluka, međutim, teško da će ozbiljno iznervirati Rusiju „koja zauzima prilično niske pozicije na spisku rojalističkih zemalja“.

Čudnim spletom okolnosti, dan nakon finala Svetskog prvenstva u fudbalu 2018. biće obeležena stota godišnjica ubistva ruskog cara Nikolaja Drugog i njegove porodice, direktnih rođaka sadašnjeg monarha Ujedinjenog Kraljevstva, primećuje autor teksta.

U međuvremenu poslanik britanskog parlamenta Stiven Kinok predložio je britanskoj premijerki Terezi Mej da zamoli FIFA da odloži održavanje fudbalskog prvenstva za sledeću godinu. Ovakav predlog izgleda naivno, komično i svedoči o primetnom nerazumevanju realnog uticaja Ujedinjenog Kraljevstva na svet sporta, smatra Roni.

Prema njegovom mišljenju, neophodno je prići problemu zrelo. Odustajanje Engleske od učešća na Svetskom prvenstvu u fudbalu neće imati apsolutno nikakvog efekta na spoljnu politiku Rusije nego će, sva je prilika, podsećati na pokušaj da se stvori privid da se nešto radi u zamenu za donošenje odluka koje su s političke tačke gledišta složenije.

„Nekada su bojkoti sportskih takmičenja bili efikasni, ali svet se promenio. Nerazdvojno smo vezani u mnogim sferama. Koliko je apsurdno bojkotovati Svetsko prvenstvo kada su ruski novac i uticaj i dalje izuzetno blisko povezani s našom ekonomijom, pravnim sistemom i politikom; kada rusko bogatstvo, i legalno i sumnjivo, halapljivo guta ogromna svetska perionica — londonsko tržište nekretnina“, navodi autor.

Prema njegovom mišljenju, ako britanska vlada želi da se pozabavi ovim slučajem, posebno u sferi fudbala, onda treba da se zainteresuje za finansiranje klubova, ne ograničavajući se na Čelsi i Arsenal.

Vlasti moraju da istraže „kako je ovo bogatstvo dobijeno i na šta se troši na suverenoj britanskoj teritoriji“.

„To treba da se desi, ali se neće dogoditi. U svakom slučaju, naše odustajanje sada neće kazniti samo Rusiju, zemlju koja zaista brine o prestižu i mestima za stolom, nego i sport u našoj zemlji, one koji se takmiče i one koji navijaju, kao i one koji se nadahnjuju tim prizorom“, smatra novinar.

(Sputnjik)