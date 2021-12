Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg kandidat za guvernera Norveške

OSLO – Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je među kandidatima zainteresovanim da postanu sledeći guverner centralne banke Norveške, saopštilo je danas Ministarstvo finansija te zemlje.

„Iz Ministarstva finansija su me kontaktirali u novembru i pitali da li bih razmislio da se prijavim za tu poziciju. Sada sam to učinio, i to je posao za koji sam veoma motivisan“, rekao je Stoltenberg novinskoj agenciji NTB.

Bertrand Guay/ Pool Photo via AP

(Tanjug)

