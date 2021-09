Generalni sekretar UN pozvao na veće smanjenje emisije štetnih gasova

NJUJORK – Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš poručio je da je svet na putu u katastrofu, osim ako se vlade ne obavežu na ambicioznija smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte, kako bi se zaustavilo globalno zagrevanje i njegove posledice.

U novom izveštaju UN, koji sadrži pregled svih nacionalnih obaveza koje su do 30. jula podnele potpisnice Pariskog klimatskog sporazuma, konstatuje se da bi one dovele do povećanja emisija za skoro 16 odsto do 2030. godine, u poređenju sa nivoima iz 2010. godine, prenosi AP.

Foto AP Photo/Michael Sohn

(Tanjug)

