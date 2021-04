Georgiadis: U planu popuštanje epidemioloških mera

ATINA – Grčki ministar za razvoj i investicije Adonis Georgiadis najavio mogućnost otvaranja tržnih centara od ponedeljka, 12. aprila, a kafića i barova od sredine maja.

U intervjuu za Skaj tv, ministar je, na pitanje o merama za predstojeći Uskrs, rekao da se sa ovakvim stanjem pandemije ne može predvideti šta će se dogoditi za tri nedelje.

Nije isključio mogućnost daljih popustanja mera, ako epidemiološka situacija to dozvoli.

On je izrazio optimizam u vezi sa tokom pandemije, naglasivši da ukoliko se mere budu poštovale posle 15. aprila i dođe do napredovanja vakcinacije, moguće je da će doći do brze deeskalacije pandemije do kraja aprila, prenela je ANA.

(Tanjug)

