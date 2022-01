Gerovac: Srpski MUP istim intenzitetom nastavlja potragu

ZAGREB – MUP Srbije nastavlja potragu za nestalim Matejom Perišem istim intenzitetom kao prvog dana, izjavio je danas pomoćnik direktora policije i načelnik Uprave kriminalisticke policije Antonio Gerovac.

Gerovac je na konferenciji za novinare u Zagrebu, po povratku iz Beograda, gde se stručni tim hrvatske policije sastao sa beogradskim kolegama, rekao je da je srpska policija preduzela i preduzima sve što je moguće kada je reč i o pretrazi terena.

On je rekao da je sastanku sa predstavnicima srpskog MUP-a prisustvovao i ministar Aleksandar Vulin, kao i da je dogovoreno da će ostati u stalnom kontaktu u cilju sveobuhvatne istrage.

„Koordinacija i postupanje policije traje od same prijave nestanka. Ona se odvijala svakodnevno I putem međunarodne policijske saradnje i putem normalnih komunikacijskih kanala“, rekao je.

U Beogradu su, istakao je, razmenili sva prikupljene saznanja.

„Fokusirali smo se na ono što je srpska policija preduzimala. Srpska policija je poduzela sve radnje koje se preduzimaju inače, angažovane su sve snage. Sve što se u takvim slučajevima preduzima, Srbija je preduzela. Intenzitet i dalje se nastavlja kao i prvog dana“, dodao je Gerovac.

On je rekao da im je srpski ministar MUP-a Vulin pružio sve što su tražili, kao i da je na sastanku bio otac nestalog Mateja.

„Mi smo u dva dana ostvarili intenzivne kontakte i i dalje ćemo, radićemo na području RH, bićemo u kontaktu s porodicom i nadamo se da će doći do raspleta događaja i da će Mateja biti pronađen živ“, rekao je.

Naveo je da srpska policija ima verzizju događaja, ali da o tome ne može da govori.

Dodao je da su neke početne verije u međuvremenu isključene.

Istakao je da ništa ne ukazuje da je prema Mateju bilo primenjeno nacilje.

„Sve što je dokazni materijal, a to su i snimci, je nezahvalno komentarisati. Meni je žao što to izlazi u javnost. Da ja sad tumačim šta se na njima nalazi, to nije u red. Srpska policija je napravila izuzetan posao u praćenju kretanja Mateja Periša. To je kilometar i više kretanja od izlaska iz kluba do ulaska u vodu. Pregledali su se sati i sati materijala. Snimci su detaljno pregledani, one se još obrađuju izoštravaju, analiziraju“, rekao je Gerovac.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.