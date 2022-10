Gladkov: Poginula zena u UKR granatiranju Belgorodske oblasti

BELGOROD – Jedna žena je poginula u ukrajinskom granatiranju pograničnog selo Golovčino u ruskoj Belgorodskoj oblasti, izjavio je danas regionalni guverner te oblasti Vjačeslav Gladkov.

„Ukrajinske oružane snage granatirale su naše selo Golovčino. Jedna žena (48) je ubijena“, objavio je Gladkov na Telegram kanalu, a prenela ruska agencija TAS S.

Prema rečima regionalnog guvernera, informacije o žrtvama se još utvrđuju.

Kako je naveo, s obzirom na to da granate pogađaju centar sela, dolazi do razaranja, te se sada vrše posete od kuće do kuće.

(Tanjug)

