Glasanje o Bregzitu u parlamentu VB 11. decembra

LONDON – Glasanje o Bregzitu u britanskom parlamentu održaće se u utorak, 11. decembra, izjavio je danas portparol britanske premijerke Tereze Mej.

Rojters navodi da je on to izjavio usled spekulacije u medijima da bi moglo da dođe do odlaganja glasanja.

Portal Politico.eu prenosi da je ministar spoljnih poslova Velike Britanije Džeremi Hant upozorio da promena odluke o Bregzitu može da dovede do nereda kakvi su viđeni u Parizu.

On je, kako se navodi, pozvao poslanike da podrže plan britanske premijerke o Bregzitu istakavši da moraju da razmisle o rešenju koje će ujediniti državu.

(Tanjug)