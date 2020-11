Gnevne pristalice Trampa kod centara za brojanje glasova u Mičigenu i Arizoni

Desetine gnevnih pristalica američkog predsednika Donalda Trampa okupile su se noćas kod centara za brojanje glasova u Detroitu i Finiksu, dok hiljade njegovih protivnika protestuju širom SAD, tražeći brojanje listića do kraja u saveznim državama u kojima pobednik nije poznat.

Trampove pristalice su došle do centara u Mičigenu i Arizoni, ključnim saveznim državama za ishod presedničkih izbora u SAD, nakon što je objavljeno da je američki predsednik izgubio u te dve države.

Prema agenciji Asošiejted pres, Trampov rival, kandidat demokrata Džozef Bajden pobedio je u Mičigenu i Arizoni.

Gnevni demonstranti su u Detroitu uzvikivali „Prestanite da brojite (glasove)“, a u Finiksu „Stop kradji“, navodi AP.

Oni su se okupili iako se u centru za brojanje glasova nalaze posmatrači i Republikanske i Demokratske stranke, a brojanje glasova se sve vreme uživo prenosi na internetu.

Do protesta je došlo nakon što je Tramp izjavio, ne navodeći bilo kakav dokaz, da je bilo velikih problema sa glasanjam i brojanjem glasova, naročito kad je reč o glasovima poslatim putem pošte.

Tramp se protivi brojanju glasova u danima posle izbora, iako su neke savezne države propisale da su važeći i listići koji poštom stignu posle izbornog dana. Severna Karolina je odlučila da će biti važeći svaki glas koji stigne do 12. novembra, pod uslovom da je poslat najkasnije 3. novembra, dok Pensilvanija prima listiće do 6. novembra, tri dana posle izbora.

Trampov izborni štab je počeo da sprovodi ono što je američki predsednik nedeljama nagoveštavao, da će dovesti u pitanje integritet izbornog procesa u onim državama koje bi presudno mogle da utiču na njegov poraz na izborima.

Pravni tim američkog predsednika juče je uložio žalbe na izborni proces u Pensilvaniji, Mičigenu, Džordžiji i Nevadi, kojima zahteva bolji pristup Trampovih posmatrača lokacijama gde se listići broje, i dovodi u pitanje glasove pristigle poštom, navodi AP.

Za to vreme, hiljade Trampovih protivnika izašle su na ulice od Njujorka, na istočnoj, do Sijetla, na zapadnoj obali SAD, zahtevajući brojanje do poslednjeg glasa.

U Portlandu, u saveznoj državi Oregon, gde protesti konstantno traju mesecima, guvernerka Kejt Braun je zatražila pomoć Nacionalne garde posle, kako je navela, raširenog nasilja demonstranata u centru grada.

Demonstranti u Portlandu protestuju zbog raznih pitanja, od brutalnosti policije do brojanja glasova.

Slični protesti, negde zbog rasne nejednakosti, negde zbog izbora, održani su i u Njujorku, Čikagu, Los Andjelesu, Hjustonu, Picburgu, Mineapolisu i San Dijegu.

U izbornoj noći je bilo protesta širom SAD, ali oni nisu prerasli u nemire ili veće nasilje.

Produženo brojanje glasova u danima posle izbora održanih u utorak, usled velikog broja glasova putem pošte, povećalo je strahovanja da bi tesan ishod predsedničke trke mogao da dovede do nemira, navodi AP.

Prema agenciji Asošiejted pres, Bajden je do sada pobedio u 22 od 50 saveznih država i Distriktu Kolumbija i „osvojio“ 264 elektora, čime je došao nadomak pobede. Tramp je dobio u 23 savezne države i „skupio“ 214 elektorskih glasova.

Pošto je kandidatu za pobedu potrebna podrška 270 od 538 elektora, Bajden za ulazak u Belu kuću treba da osvoji samo jednu od preostalih pet država.

Glasači se nisu opredeljivali direktno za 74-godišnjeg Trampa ili 77-godišnjeg Bajdena, već su birali elektore, demokrate ili republikance, koji u decembru formalno biraju predsednika (elektorski koledž). Pošto je taj čin formalnost, pobednik se zna odmah posle izbora.

Kandidat koji pobedi u jednoj saveznoj državi „dobija“ sve njene elektore, osim u Mejnu i Nebraski.

Pobednik, prema AP-u, još nije poznat u pet saveznih država, Pensilvaniji (nosi 20 elektora), Džordžiji (16), Severnoj Karolini (15), Nevadi (6) i Aljaski (3).

(Beta)

