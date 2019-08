Godišnjicu početka Drugog svetskog rata u Varšavi bojkotuje i Donald Tusk

Predsednik Evropskog saveta Donald Tusk zbog dnevnopolitičkih pozivnica od strane poljskih vlasti na svečano obeležavanje 80. godišnjice početka Drugog svetskog rata odlučio je da bojkotuje svečanosti u Varšavi čija je glavna zvanica trebalo da bude američki predsednik Donald Trampa, a na koju nije pozvan predsednik Rusije Vladimir Putin.

„Ne idem na svečanost zato što nemam ni najmanju sumnju da organizatori tako važne svečanosti postupaju tako da stavljaju do znanja da ne žele da me vide tamo“, kazao je poljskoj privatnoj televiziji TVN24 sinoć Tusk, bivši premijer, politički protivnik sadašnjih poljskih vlasti konzervativne stranke Pravo i Pravda i njenog lidera Jaroslava Kačinjskog.

Tusku je u poslednjem trenutku uručena pozivnica samo kao bivšem poljskom premijeru, iako bi trebalo da odaje poštu žrtvama rata kao predsednik Evropskog saveta, pošto su poljske vlasti, kako bi izbegle da glavni gost bude ruski predsednik Putin našle formulu da žele da obeleže godišnjicu uz sadašnje saveznike iz EU i NATO a pozvani su i šefovi država Istočnog partnerstva.

„Ne volim rasprave na temu ko je koga kada pozvao ili nije, jer to fatalno svedoči o standardima ili političkoj kulturi. Svi smo navikli da izvesna forma obavezuje, bez obzira na sporove. Pre 10 godina organizovao sam kao premijer 70. godišnjicu Drugog svetskog rata. Došli su lideri iz celog sveta, svi su imali govore. Prvi govornik je bio tadašnji predsednik Leh Kačinjski i nisam imao sa tim problem. Spor medju nama je buktao ali nije mi ni palo na pamet da kršim pravila“, kazao je Tusk.

To što medju zvanicama iz EU nema Tuska kancelarija poljskog predsednika Andžeja Duda koji je domaćin svečanosti u Varšavi objasnila je činjenicom da su pozvani predsednici vlada ili država EU i NATO, a EU nije država, te tako Tusk može na svečanost ali samo zajedno sa ostalim bivšim predsednicima i premijerima Poljske.

Dok je na svečanom obeležavanju 70. godišnjice od početka Drugog svetskog rata na poziv Tuska glavni govornik bio uz domaćine tada ruski premijer Vladimir Putin kao predstavnik zemlje naslednice SSSR čijih 600.000 vojnika je poginulo oslobadjajući Poljsku, ove godine ta čast je trebalo da pripadne predsedniku SAD Donaldu Trampu koji je medjutim zbog uragana na Floridi u poslednjem trenutku otkazao posetu Poljskoj.

„Ne osećam ni gorku satisfakciju zbog toga što svečanost gubi puno od svog sjaja jer nema predsednika SAD. Ali, naravno, to je bila ta tačka programa koja je izazivala veliko interesovanje javnosti“, kazao je Tusk.

Predsednik Evropskog saveta odbio je glasove da je možda Tramp odustao od posete kako ne bi bila zloupotrebljena u korist vladajuće stranke Pravo i Pravda u kampanji pred parlamentarne izbore 13. oktobra.

„Ne mislim da je to što u Poljskoj traje kampanja i za nekoliko sedmica izlazimo na parlamentarne izbore uticalo na odluke Trampa. Vidi se izrazito da Poljska za Trampa nije najviši prioritet. On je jako usredsredjen na Aziju, uglavnom na Kinu, on to ne krije“, kazao je Tusk.

Predsednik ES istakao je da su Poljska i njen predsednik Andžej Duda mogli da odigraju neku primetniju ulogu pošto je na svečanostima u Varšavi bio ugovoren sastanak Trampa sa predsednikom Ukrajine što bi bila prilika da se na simboličnu godišnjicu popravi odnos Trampa prema Ukrajini.

„Vidi se rezerva i distanca predsednika Trampa prema Ukrajini i nešto kao fascinacija Rusijom i predsednikom Putinom“, kazao je Tusk.

Umesto Trampa 1. septembra na odavanje pošte žrtvama Drugog svetskog rata u Varšavi dolazi potpredsednik Majk Pens koji će se ispred Groba neznanog junaka zajedno sa predsednikom Poljske Andžejom Dudom i Nemačke Frankom Valterom Štajnmajerom obratiti Evropljanima.

Medju liderima 40 zemlja i ukupno 250 gostiju u Varšavi sa Zapadnog Balkana nema predsednika Srbije, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije, jer su, kako su naveli organizatori, svi ostali pozvani kao predsednici članica EU ili NATO. Severna Makedonija će zvanično početi članstvo u NATO decembra ove godine.

Iako je pozvan, svečanost u Varšavi bojkotuje i predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko zato što pozivnica nije upućena i Vladimiru Putinu i belorusku delegaciju će predvoditi ambasador u Poljskoj.

