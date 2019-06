Gore naftni tankeri u Omanskom zalivu, sumnja su da su pogođeni torpedom (foto)

Norveška brodska kompanija „Frontlajn“ potvrdila je danas da se njen naftni tanker „Front Alter“ zapalio nakon incidenta u Omanskom zalivu, izvestio je norveški list VG, citirajući portparola kompanije. Rojters piše, pozivajući se na brodske kompanije, da su pogođena dva tankera, a da su posade evakuisane.

PHOTOS: Iranian state media @iribnewsFa releases images of a burning tanker in the Gulf. pic.twitter.com/d0148BnQk3

Radi se o tankerima pod zastavom Maršalovih ostrva (Front Altair) i pod zastavom Paname (Kokuka Courageous).

Svih 23 člana posade sa prvog plovila prebačeno je na drugi brod, dodao je portparol, preneo je Rojters.

S druge strane menadžer „BSM“ izjavio je da je tanker „Kokuka Kurejdžes“ oštećen danas u incidentu u Omanskom zalivu.

Portparol je rekao da je 21 član posade napustio brod posle incidenta, koji je doveo do oštećenja desnog dela trupa broda. Kapetan i posada su brzo spaseni i prebačeni na obližnji brod „Kostal ajs“.

Jedan član posade je zadobio lakše povrede i ukazana mu je pomoć na brodu „Kostal ajs“.

Portparol je dodao da nema opasnosti da „Kokuka Kurejdžes“ potone i da je metanol koji je prevozio netaknut.

Brod se nalazi na oko 70 nautičkih milja od Fudžejre i oko 14 nautičkih milja od Irana.

Vu I-fang, portparol tajvanske državne naftne kompanije CPC Corp za koju prevozi kompanija Front Altair, kaže da je tanker prevozio 75.000 tona nafte i da sumnja da je plovilo pogođeno torpedom.

Naftni tanker norveške kompanije „Frontlajn“ i dalje je u plamenu u Omanskom zalivu, ali nije potonuo, saopštio je portparol firme pozivajući se na informacije sa obližnjeg broda. Tehnički operator broda „Front alter“ saopštio je da uzrok eksplozije još nije poznat.

Iranski timovi za potragu i spasavanje preuzeli su 44 mornara sa dva oštećena tankera u Omanskom zalivu, javila je danas državna agencija IRNA pozivajući se na neimenovani izvor.

Mornari su prebačeni u iransku luku Jask, navodi se u izveštaju.

Frontline oil tanker Front Altair still on fire, has not sunk -Frontline spokesman citing information from nearby vessel https://t.co/CoDTdWWsIz via @aawsat_eng #Iran pic.twitter.com/NovLieUPyM

— Liveuamap MiddleEast (@lummideast) June 13, 2019