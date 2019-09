Gouv: B.Džonson neće podneti ostavku

LONDON – Britanski premijer Boris Džonson nema nameru da podnosi ostavku, izjavio je danas britanski ministar zadužen za koordinaciju planiranja Bregzita bez sporazuma Majkl Gouv.

On je to rekao povodom medijskih spekulacija da bi Džonson to mogao da uradi kako bi došlo do izbora, prenosi Rojters.

„Mislim da premijer nema nameru da podnese ostavku. On je izabran na izborima za lidera stranke na kojima sam i ja učestvovao. On je osvojio te izbore“, rekao je Gouv.

(Tanjug)