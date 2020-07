Gradi se najkompleksniji pogon u istoriji civilizacije vredan 20 milijardi evra

Na jugu Francuske u utorak je počelo sklapanje najkompleksnijeg pogona u istoriji naše civilizacije – ITER-a, koje će trajati narednih pet godina.

