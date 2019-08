Gradonačelnica Supetra: Nema reagovanja Kitarović na Knin

ZAGREB – Gradonačelnica Supetra Ivana Marković, koja je široj hrvatskoj javnosti postala poznata kad je jasno i nedvosmisleno osudila napad na sezonce iz Slavonije od kojih su neki Srbi, kritikovala je predsednicu Hrvatske Kolindu Grabar Kitarović zbog toga što još nije reagovala povodom nedavnog napada na Srbe u okolini Knina.

Kako podseća Indeks, Kitarović je rekla da reagovati nakon što se pojavi policijsko saopštenje o napadu na Srbe.

Marković je na Fejsbuku napisala da je Kitarović u kampanji i da se boji da izgubi koji glas.

„Žena je to, koju pre svega, doživljavam da glumi svoju ulogu predsednice i njoj je jedino i samo bitno da ostane predsednica u svom ružicastom dvorcu. Sve je to samo gluma, to bacanje na fudbalere, te lažne suze, ta ljubav, veliko hrvatstvo…Svaki njen potez unapred je isplaniran samo sa ciljem da se svidi svojim biračima i ostane na toj poziciji“, ocenila je Markovićeva.

Ona je kritikovala i hrvatskog premijera Andreja Plenković, navodeći da je poslednjih godina u Hrvatskoj „ustaštvo normalizovano, uz blagoslov politike koju on provodi“.

„Jedna od ostavština evropski orijentiranog i uglađenog premijera biće što je zarad svoje anemične odlučnosti mesecima tolerisao ploču s ustaškim pozdravom u Jasenovcu i svojim nečinjenjem legitimizovao taj pozdrav u javnost“, smatra gradonačelnica Supetra.

Ona dodaje da i Kitarovićeva i Plenković svojim mlakim reakcijama snose veliki deo krivice za brojne napade na pripadnike dugih nacionalnosti samo zbog toga što pripadaju drugoj veri ili drugačije pričaju.

„Svojim su činjenjem ili nečinjenjem direktno uticali na širenje neverovatne količine mržnje u društvu. ‘Oštro osuđuju’, i tačka. Samo zbog bontona, pristojnosti i ničeg drugog“, dodaje Markovićeva.

(Tanjug)