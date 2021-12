ATINA – Aktuelni preduslovi za putovanje u Grčku produženi su za još nedelju dana, a jedina promena se odnosi na one koji su preležali kovid-19 i čija potvrda više neće važiti od 30 do 180 dana, već od 30 do 90 dana nakon prvog pozitivnog testa.

To proističe iz nove ministarske odluke koja je jutros stupila na snagu, javlja severnomakedonska agencija MIA.

(Tanjug)

