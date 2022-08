Grčki premijer tvrdi da nije znao za prisluškivanje opozicionog političara

Grčki premijer Kirijakos Micotakis izjavio je danas da nije imao saznanja da je obaveštajna služba tri meseca prisluškivala mobilni telefon jednog opozicionog političara i dodao da on to ne bi dozvolio da je znao.

„Ono što se dogodilo možda je bilo u skladu sa slovom zakona, ali je bilo pogrešno. Nisam znao za to i očigledno, nikada to ne bih dozvolio“, rekao je Micotakis u televizijskom obraćanju tri dana nakon što je zbog skandal o prisluškivanju doveo do ostavki šefa Nacionalne obaveštajne službe Panagiotisa Kontoleona i generalnog sekretara kabineta premijera Grigorisa Dimitriadisa.

Nacionalna obaveštajna služba, poznata pod akronimom EIP, direktno je odgovorna kabinetu premijera, a to je uveo Micotakis posle pobede na izborima 2019.

Micotakis je rekao da su mobilni telefoni Nikosa Andrulakisa, lidera opozicione socijalističke partije PASOK, stavljeni pod „pravni nadzor“ od septembra 2021. na tri meseca. Nije objasnio zašto je baš taj političar bio meta.

(Beta)

