Grozničava trka sa vremenom: Očajnički pokušaji spasavanja još 30 ljudi iz ruševina hotela (video)

U toku su očajnički pokušaj spasavanja 30 ljudi koji se i dalje nalaze u ruševinama srušenog hotela sa pet zvezdica u Kini. Hotel Ksinjia u gradu Guangdžo nedavno je pretvoren u objekat za ljude koji su nedavno imali kontakt sa pacijentima obolelim od korona virus, objavio je državni list „Pipl dejli“.

Na video klipovima koji stižu iz Kine vide se spasilačke ekipe u narandžastim kombinezonima kako se penju na ruševine i iznose zarobljene u bolnicu.

Thirty-four people had been rescued from a collapsed hotel in China that was being used as a coronavirus quarantine. https://t.co/rOavmWak8v pic.twitter.com/GZojEiJrA8

Kako prenosi „Dejli mejl“, hotel sa 80 soba srušio se oko 19.30 po lokalno vremenu, a najmanje 23 osobe izvađene su do 21 sat, navodi se u saopštenju lokalne uprave.

Nije naveden razlog pada građevine. Državna novinska agencija Sinhua saopštila je da su ekipe na terenu i da je u toku spasavanje. „Bejđing njuz“ prenosi izjavu žene imenovane samo s prezimenom Čen, koja je rekla da su rođaci, uključujući i njenu sestru, bili u hotelu nakon povratka iz provincije Hubei, gde se pojavio korona virus.

"The whole hotel just collapsed. It scared the hell out of me."

A 5-story hotel being used for #coronavirus #quarantine in the southeast port city of Quanzhou, Fujian Province, #China, collapsed on March 7. About 30 people remained trapped.

Full story: https://t.co/YEYetPocpY pic.twitter.com/3hzOb13Er6

— China in Focus – NTD (@ChinaInFocusNTD) March 7, 2020