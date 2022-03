Grujičić negira da je zvao Cvjetana na svečanost

SREBRENICA – Predsednik Opštine Srebrenica Mladen Grujičić, na čiji račun su izrečene teške optužbe zbog prisustva Saše Cvjetana na obeležvanu Dana ove opštine, negirao je da je ovaj pripadnik „Škorpiona“ bio na listi zvanica koji su usaglasili predsednik Skupštine opštine i on.

Cvjetan je osuđen za ratne zločine na tzv. Kosovu.

“Nisam znao da Cvjetan prisustvuje obeležavanju, na zvaničnom spisku zvanica ga nema. U salu je mogao da uđe bilo ko, nismo vršili proveru, i da jesmo ne bih znao gospodina”, kazao je za sarajevsku N1 Grujičić.

Grijičić je kazao da je za prisustvo Cvjetana na obeležavanju saznao iz medija.

„Poznajem gospodina Jobu, vlasnika fabrike Ekonomic oni su bili zajedno, postoji mogućnost da je bio tu kao vozač ili nečija pratnja, moj kabinet na takve manifestacije poziva predstavnike institucija iz reda srpskog naroda. Predsednik Skupštine poziva funkcionere iz Federacije BiH. Na spisku od 117 zvanica on nije bio, a spisak smo usaglasili zajedno”, izričit je Grujičić.

On je pokazao spisak zvanica, a na pitanje da li je Cvjetan dobrodošao i da li bi reagovao da je znao da je tu, odgovorio je:

“Ja se trudim da svojim primerom ne pokazujem ili ne vređam nekoga na drugoj strani i to zahtevam od svih, ja ne znam ko je osuđivan i za šta ali ukoliko je osuđivani odležao svoju kaznu, on je slobodan građanin“.

Podsetio je da su na obeležavanju bili prisutni pripadnici policije iz BiH i Srbije.

„Ukoliko je postojala neka pretnja da ta osoba nešto uradi to bi se sprečilo. Malo se diže na neki nivo bespotrebno, sve se prati u mom mandatu, to nije bilo tako za vreme mandata bivšeg načelnika kolege Durakovića, on se i dan danas druži sa Naserom Orićem bez obzira je li on ili nije osuđivan, on je ratni zločinac za srpski narod“, rekao je Grujičić.

Dodao je da takav gest izaziva revolt u srpskom narodu i da misli da to treba gledati na drugi način.

„Jer, oni koji su slobodni ljudi slobodni su, mi kao opština ne pozivamo na prijeme te ljude koji bi mogli napraviti probleme drugom narodu, ali ne možemo znati ko ima kakav dosije“, naveo je Grujičić.

Majke Srebrenice kritikovale su Grujičića zbog prisustva Cvjetana na obeležavanju Dana opštine tvrdeći da je bio „VIP gost“ i zahtevajući da zbog toga reaguje Kancelarija visokog predstavnika (OHR).

One su optužile Grujičić na sve načine da navodno pokušava da ih zastraši da, kako navode, odustanu od borbe za istinu i pravdu.

(Tanjug)

