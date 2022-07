GS: Atif Dudaković ne može na sud, ali može da vozi

SARAJEVO – Nekadašnji komandant Petog korpusa takozvane Armije BiH Atif Dudaković, prema mišljenju lekara, zbog zdravstvenog stanja ne može da dolazi i prati suđenje po optužnici koja ga tereti za ubistva Srba u Krajini, ali ga to nije sprečilo da vozi, pa čak i da učestvuje u saobraćajnoj nesreći, piše banjalučki Glas Srpske.

Dudakovićev advokat Asim Crnalić rekao je da je njegov klijent doživeo saobraćajnu nesreću i da se čekaju određeni nalazi veštaka.

„Upravo zbog toga što je u lošem zdravstvenom stanju imao je saobraćajnu nesreću. Ne znam kada je to tačno bilo, niti gde, a nedavno sam i ja saznao. Upozorio sam ga da ne sme da vozi, zaista nije čovek koji sme da vozi jer ima tri vrste terapija. On je bolesnik i to ozbiljan bolesnik“, naveo je Crnalić.

Govoreći o sposobnosti Dudakovića da prati sudski proces, Crnalić je naveo da su nalazi i mišljenja predavani Sudu, te je ocijenjeno da postoje razlozi zbog kojih u iduća četiri meseca ne može da prisustvuje glavnoj raspravi.

Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih Milorad Kojić rekao je da je potpuno neverovatno da je, prema informacijama koje su dobili, Dudaković vozio automobil i imao saobraćajnu nesreću.

„Može da vozi, ali ne može da učestvuje u sudskom procesu. Istina je da može“, rekao je Kojić.

On je dodao da se ne može oteti mišljenju da Sud BiH ima prste u svemu.

„Postoji očigledna bojazan za Dudakovića i odbranu, imajući u vidu sve dokaze i izjave svedoka, da je osuđujuća presuda jedina realna. ?asno nam je da koriste sve da bi produžili proces, da ne dođe do osuđujuće presude“, naveo je Kojić.

Poslednje ročište u ovom predmetu je održano u poneđeljak, 18. jula, ali se ni Dudaković, ni veštak nisu pojavili. Rečeno je da bi nalazi veštaka mogli biti za četiri meseca, tako da novo ročište očekuju u decembru.

Sudija Željka Marenić navela je da je Dudaković dostavljao dokumentaciju prema kojoj mu zdravlje nije bolje, te da mu je zbog onkološke i kardiološke bolesti preporučeno strogo mirovanje.

Dudaković i petnaestorica pripadnika i komandanata Petog korpusa optuženi su za zločine počinjene nad srpskim civilima i vojnicima na području Krajine.

Osim Atifa Dudakovića, za zločine u Bosanskom Petrovcu, Bosanskoj Krupi, Ključu, Sanskom Mostu optuženi su i Ekrem Dedić, Sanel Šabić, Ibrahim Šiljdedić, Safet Salihagić, Adis Zjakić, Hasan Ružnić, Redžep Zlojić, Samir Solaković, Fatmir Muratović, Muharem Alešević, Husein Balagić, Edin Domazet, Ejub Konježić, Ibrahim Nadarević i Said Mujić.

Optužnica ih tereti za ubistvo više od 300 Srba, među kojima najviše civila, uglavnom starije dobi, kao i vojnika koji su se predali ili bili zarobljeni.

(Tanjug)

