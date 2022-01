Gutereš pozvao Rusiju i SAD da se uzdrže od eskalacije sit

NJUJORK – Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš poziva Rusiju, SAD i NATO da se uzdrže od akcija koje bi mogle dovesti do eskalacije situacije, izjavio je danas zamenik portparola generalnog sekretara Farhan Hak.

“Pa, verujem da je generalni sekretar juče konkretno upitan o tome, a ja bih vas uputio na ono što je on rekao. On želi da strane izbegavaju bilo kakvu retoriku i sve što bi moglo da eskalira situaciju“, rekao je Hak, preneo je TAS S.

Odgovarajući juče na pitanje ruske novinske agencije, Gutereš je rekao da smatra da je dijalog između Rusije, SAD i NATO-a od kritične važnosti, jer je svetska zajednica zabrinuta sadašnjom eskalacijom tenzija.

On je pozvao na izbegavanje svakog vida konfrontacije koja će biti katastrofa za Evropu i za svet.

(Tanjug)

