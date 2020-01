Gutereš: UN treba da se suzdrži od politike dvojakih standard

NJUJORK – Članice Saveta bezbednosti UN treba da se suzdrže od politike dvojakih standarda i da ne napuštaju osnovne principe svetske organizacije pri rešavanju sukoba, izjavio je u četvrtak generalni sekretar UN Antonio Gutereš.

„Dok obeležavamo 75. godišnjicu Ujedinjenih nacija, želeo bih da uputim posebnu poruku ovom Savetu. Privilegija članstva nosi vitalne odgovornosti za održavanje načela i vrednosti Povelje (UN), posebno u sprečavanju i rešavanju sukoba“, naglasio je Gutereš u otvorenoj raspravi u Savetu bezbednosti UN o poštovanju Povelje UN, javlja TAS S.

On je istakao da „sadašnja i prošla neslaganja ne smeju biti prepreka za akciju protiv današnjih pretnji“.

„Moramo izbegavati dvostruke standarde. Ali percepcija dvostrukih standarda ne sme biti izgovor za nemanje standarda uopšte“, naglasio je generalni sekretar UN.

On je takođe podvukao da „rat nikad nije neizbežan; to je stvar izbora – i to često proizvod lakih pogrešnih proračuna“.

Mir, takođe, nikada nije neizbežan; to je proizvod napornog rada i nikada ga ne smemo uzimati zdravo za gotovo“, istakao je Gutereš..

(Tanjug)