Handke: Nemam šanse protiv njih, al’ ni oni protiv mene

BEČ – Nemam šanse protiv njih, ali ni ti ljudi nemaju šansu protiv mene, tako ovogodišnji dobitnik Nobelobve nagrade za književnost Peter Handke opisuje polemike i napade zbog svojih stavova o Jugoslaviji.

Handke je, u intervjuu austrijskom dnevniku „Klajne cajtung“, rekao da je još kao mali privlačio mnogo mržnje.

Kazao je da ne može da razume zašto su njegovi tekstovi neprihvatljivi za porodice žrtava srpskih zločina.

„Tada je u novinama primenjivan stravičan jezik. Jednostranost, unapred izrečene presude, sve je to bilo strašno. Time je I moj jezik ispao kakav jeste”, objasnio je on.

Handke je naglasio da nikada nije izrazio nikakve simpatije prema Slobodanu Miloševiću, pa ni tokom njegove sahrane.

Kazao je da je posetio Miloševića u zatvoru zato što ga je zamolio advokat haškog optuženika.

“Nisam imao utisak da želi da me iskoristi, ali me je video kao svedoka za kasnije, kao nekog ko će pisati istoriju. Govorio mi je o Kosovo polju, da je tamo Srbima rekao ‘niko vas više neće tući’. Meni se to nije svidelo. Pokušao sam da mu skrenem pažnju, ali to nije bilo moguće“, opisao je svoj susret sa Miloševićem u haškom pritvoru.

Negirao je da se oko odbrane Jugoslavije „izgubio“.

„U životu sam se gubio, ponekad i sa predumišljajem, ali ne i kod pisanja », rekao je on.

(Tanjug)