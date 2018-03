Haos na Floridi: Srušio se pešački most, ima zarobljenih ljudi, moguće žrtve (video)

Pešački most u okviru Međunarodnog univerziteta na Floridi se srušio, saopštile su vlasti i dodale da je moguće da ima žrtava.

Na društvenim mrežama pojavile su se slike mosta, koji se srušio danas, iako je izgradnja završena u subotu, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Emergency crews respond to collapsed pedestrian bridge at Florida International University in Miami, FL. Several people were killed, officials say. https://t.co/3kekuhxuF7 pic.twitter.com/hYupV1ctDK

„Majami herald“ javio je da se sumnja da ispod mosta ima i zarobljenih ljudi.

A pedestrian bridge has collapsed at Florida Intl. University in Miami. Here's what we know so far:

– There are several fatalities, authorities say

– Vehicles are crushed underneath

– No cause has been determined yet

– The bridge was installed Saturday https://t.co/T2CR77kdqw pic.twitter.com/auXNKnkvpG

— CNN (@CNN) March 15, 2018