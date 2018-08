Haos širom Evrope: sever pod vodom, a jug u plamenu (video, foto)

Širom Evrope meteorološke službe upozoravaju na opasnost — na severu kontinenta, u južnim delovima Francuske, severnim delovima Nemačke na snazi su upozorenja na olujne vetrove, poplave, klizišta, dok se u Portugaliji vatrogasne jedinice bore da spreče ponovno razbuktavanje požara koji su prošle nedelje uništili desetine kuća.

Gorgeous #storm structure and impressive #lightning rate over Dahmen, Northern Germany yesterday evening, 9th August…. Report: Torsten Kelle thank you. #severeweather #ExtremeWeather #thunderstorm pic.twitter.com/0H7LksEuDk

WOW… Spectacular crawler #lightning over Odense, in #Denmark yesterday evening 9th August. Amazing video by Bjørn Holm! Thank you! #severeweather #ExtremeWeather #thunderstorm pic.twitter.com/VFPzjtqSez

— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) August 10, 2018