Haos u američkom gradu: Vojska izašla na ulice, proglašeno vanredno stanje (foto)

Guverner Minesote proglasio je vanredno stanje i poslao vojnike na ulice suočen sa ozbiljnim nasiljem, koje je prouzrokovala smrt Džordža Flojda, stradalog tokom hapšenja.

Protesters have burnt the Minneapolis police station. It's not a joke. #Minneapolisprotests pic.twitter.com/FBZYB81QtI

