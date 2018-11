Haos u Melburnu: Troje ljudi izbodeno, napadač upucan (video, foto)

U centru australijskog grada Melburna troje ljudi danas je izbodeno, a napadača koji ih je povredio i vitlao nožem na ulici policija je upucala i primljen je u bolnicu u kritičnom stanju.

Australijski mediji javljaju da je među žrtvama jedna osoba takođe u kritičnom stanju, druga ima povredu glave, a stanje treće povređene osobe nije poznato.

Car on fire on Bourke St. Not sure if any details. #Melbourne #BourkeSt pic.twitter.com/7kvEqDSJjU

— Chris Macheras (@chrismacheras) November 9, 2018