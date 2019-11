Haos u Češkoj zbog utakmice s Kosovom: Tuče, dronovi, konjica i „Kosovo je Srbija“ (video, foto)

Grupa čeških navijača napala je Albance u jednom lokalu u Plzenju uoči meča reprezentacija Češke i tzv. Kosova u kvalifikacijama za Evro. Deset uhapšenih.

Policija je brzo reagovala i sprečila teži incident, dok je nekoliko navijača privedeno.

Pre toga češke pristalice su ispred hotela u kome su smešteni kosovski fudbaleri pevali „Kosovo je Srbija“ i „Srbija, Srbija“. Sa sobom su nosili i parole sa zastavom Srbije i poznatim natpisom „Nema predaje“.

Jutros se oglasila i češka policija, iz koje je saopšteno da je zbog napada na kosovske navijače privedeno šestoro a uhapšeno četvoro čeških navijača.

It is becoming dangerous for #Kosovo fans to walk around Plzen/Pilsen. Two attacks happened just now, at least one was injured by masked locals. Police intervened, according to our team there. pic.twitter.com/SaNPnhcQEo — Xhemajl Rexha (@xhemajl_rexha) November 14, 2019

Pred utakmicu uhapšena su četvorica čeških mladića zbog napada na jednog navijača reprezentacije Kosova, na koga su fizički nasrnuli i prema tvrdnjama svedoka za portal Krimi-plzen.cz oteli mu najverovatnije kosovsku zastavu.

„Uhapšena su četvorica navijača, stara 20, 21, 35 i 20 godina. Povedena je istraga zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo izgredništva i povrede zdravlja u pokušaju. Završili su u pritvoru“, kazala je portparolka policije Dagmar Brožova.

Tri sata pred početak utakmice blizu hotela ispred koga su se okupili kosovski navijači izbila je svađa između čeških navijača iz Brna i kosovskih koja je pretila da se izrodi u opštu tuču tako da je policija intervenisala.

Feels like a home game, as our fans from all over Europe descend to Pilsen/Plzen for the #Kosovo – Czech Republic game. Forcaa. pic.twitter.com/F0doX72zBW — Xhemajl Rexha (@xhemajl_rexha) November 14, 2019

Specijalci i policajci sa psima su obe grupe razdvojili a kosovske navijače sproveli da hotela a zatim sa ostalim navijačima gostujućeg tima do obližnjeg stadiona.

„Policija je privela nekoliko čeških navijača. Reč je o pet muškaraca i jednoj ženi koji su verbalno napali navijače Kosova. Do fizičkog napada nije došlo. Policija ih je privela i nakon saslušanja pustila“, kazala je češkoj agenciji ČTK portparolka policije.

Ova utakmica ocenjena je kao manifestacija visokog rizika i policija je preduzela vanredne mere bezbednosti zbog toga što se češki huligani i tvrdo navijačko jezgro često na utakmicama solidarišu sa srpskim navijačima i donose pored čeških i srpske zastave kao i transparente „Kosovo je Srbija“, a u Plzenj su na utakmicu reprezentacije stigle brojne grupe huligana maskiranih lica i s kapuljačama i navijača iz Praga i Brna.

Policija je pozvala i konjičku jedinicu iz Praga, kretanje navijačkih grupa pratio je policijski helikopter, a gradske vlasti Plzenja stavile su na raspolaganje policiji svoje dronove.

Kosovo koje je dugo bilo na marginama pažnje češke javnosti u žižu se vratilo kada je predsednik Češke Miloš Zeman saopštio tokom posete Beogradu od 10. do 12. septembra da će predložiti da Češka povuče priznanje Kosova zato što je to zemlja koju vode ratni zločinci a vlada je 2008. godine Kosovo priznala iako je donji dom parlamenta usvojio rezolucija sa zahtevom vladu da to ne čini.

U strahu od izgreda na stadionu i pred utakmicu Fudbalski savez i češka reprezentaciju već su sredinom oktobra iznenada odlučili da ne dopuste uobičajenu prodaju ulaznica na internetu, gde mogu samo da rezervišu uz broj svoje lične karte ulaznice a mogu da ih podignu na stadionu na dan utakmice.

Na jednu ličnu kartu, ali uz dostavljanje brojeva ličnih karata za koga su, mogle su da se rezervišu maksimalno četiri ulaznice, a na stadion su uz kosovske navijače mogli da uđu samo državljani Češke jer ulaznice nije mogao da kupi nijedan stranac, čak i kad ima odobren boravak u Češkoj.

Za kosovske navijače je izdvojeno 927 ulaznica i na stadion su mogli da uđu samo sa ulaznicama koje su nabavili preko svog nacionalnog fudbalskog saveza, jer su sa ulaznicam nabavljenim u Češkoj mogli da uđu samo češki državljani, pošto su redarske službe kontrolisale pri ulasku na stadion lične karte i prema pisanju prištinskih medija neki kosovski navijači tako uprkos ulaznici nisu mogli da uđu na stadion.

Atmofera ne Plzen, ne hotelin ku po qendrojne yjet e Kosoves pic.twitter.com/Ug0gaORl1n — Magazina Sportive (@MSport1ve) November 14, 2019

(Beta, Tanjug)