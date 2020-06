Haos u Mineapolisu: U pucnjavi jedan ubijen, 11 povređeno (video)

Jedna osoba je ubijena, a 11 je povređeno u pucnjavi u Mineapolisu u američkoj saveznoj državi Minesota, saopštila je lokalna policija.

U prethodnoj objavi na Tviteru policija je navela da je 10 ljudi hospitalizovano sa povredama različitog nivoa, prenosi Tanjug.

Kako prenosi AP, za sada niko nije uhapšen.

** SHOOT UPDATE **

12 people have suffered gunshot wounds in an incident on 2900 block of Hennepin S. 1 adult male died and 11 have no -life-threatening wounds

— Minneapolis Police (@MinneapolisPD) June 21, 2020