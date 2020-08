Haos u Sinsinatiju, upucano 17 ljudi na tri lokacije (video)

Policija u gradu Sinsinatiju, američkoj saveznoj državi Ohajo, saopštila je da je upucano 17 ljudi na tri različite lokacije u ranim jutarnjim časovima i da je najmanje četvoro preminulih.

#BREAKING — 17 people shot in the 3 unrelated shootings happening within 90 mins of each other.

▪️E McMicken & Lang (OTR) 10 shot, 2 dead

▪️Chalfonte Pl (Avondale): 4 shot, 2 possibly fatal

▪️Lincoln & Gilbert (walnut hills): 3 ppl shot

No suspects have been named. @WCPO pic.twitter.com/EgIlWsHc1g

— Jasmine Minor (@jasmineminortv) August 16, 2020