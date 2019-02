Haos u Tirani: Antivladin protest prerastao u obračun policije i demonstranata (video)

Antivladin protest u Tirani u organizaciji opozicione Demokratske partije, na samom početku je prerastao u nasilje i obračun policije i demonstranata, javili su mediji na albanskom jeziku.

Kako je preneo portal AlsatM, revoltirani, kako se navodi, velikom brojem pripadnika policije, demonstranti su ih gađali, a onda su pokušali da razbiju kordon i uđu u zgradu vlade.

Na samom početku protesta protiv vlade premijera Edija Rame, policija je preduzela gotovo drastične mere obezbeđenja, što je, navodi se, isprovociralo okupljene građane.

Opposition protest in front of the Prime Minister Office turns violent. Protesters throw objects at police and try to enter the building #Tirana #Albania pic.twitter.com/fGtWdEobHC

— Antonio Çakshiri (@antoniocakshiri) February 16, 2019