Hardlajner naklonjen Balkanu preuzeo OVP

BEČ – Novi lider Narodne partije Austrije (OVP) Karl Nehamer važi za hardlajnera, koji bi mogao stranku vratiti na stari konzervativniji put.

Doskorašnji lider Sebastijan Kurc, koji je odlučio da se povuče iz politike, u potpunosti je reformisao stranku, promenio joj „političku boju“ iz crne u tirkiznu, i značajno podmladio rukovodeće kadrove.

Nehamer, koji je bio generalni sekretar OVP na početku reforme stranke, mogao bi vratiti narodnjake svojoj izvornoj konzervativnoj politici, manje liberalnijoj nego pod Kurcom.

Sive eminencije u stranci, guverneri u više austrijskih pokrajina, odlaskom Kurca ponovo su ojačali svoj uticaj u stranci, koji su delimično bili izgubili zbog striktnog insistiranja prethodnog lidera da samo on donosi odluke kako personalne, tako i u vezi kursa stranke.

Nehamer važi za hardlajnera, što je dokazao na mestu ministra unutrašnjih poslova, kada je vodio striktnu politiku prema migrantima.

Posebno je bio kritikovan za strogi stav kada se vodila diskusija o prijemu izbeglica iz Avganistana.

Nehamer je ne samo odbijao da primi izbeglice iz Avganistana, već je želeo i da vraća tražioce azila u tu zemlju posle preuzimanja vlasti od strane talibana.

On se ujedno zalagao I za tešnju saradnju sa zemljama Zapadnog Balkana u borbi protiv ilegalne migracije, stavivši im na raspolaganje ljudstvo i opremu.

Sa Srbijom on je negovao dobru saradnju na mestu ministra unutrašnjih poslova, ove godine je posetio Beograd, a u Beču, pre par meseci, primio je šefa srpske diplomatije Nikolu Selakovića i svog resornog kolegu Aleksandra Vulina.

I tokom pandemije je Nehamer bio čvrst u stavu da treba kažnjavati sve koji krše mere i lokdaun.

Nehamer je rođeni Bečlija, koji je, posle školovanja, dobrovoljno prišao vojsci gde je završio službu činom poručnika.

Zatim je radio u obuci oficira pri Ministarstvu odbrane, ka i kao trener za komunikaciju i u Političkoj akademiji OVP.

Na meti javnosti našao se posle terorističkog napada u Beču, 2.novembra prošle godine.

Optuživan je da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nisu sprečile atentat.

Međutim Nehamer je pripisao krivicu svom prethodniku Herbertu Kiklu, aktuelnom lideru Slobodarske partije (FPO), i skandalima u obaveštajnoj službi za borbu protiv terorizma.

Zbog toga je sproveo reformu obaveštajne službe, koju je završio pre par dana sa ciljem povećanja efikasnosti.

Nehamer će imati težak zadatak, posle svih turbulencija i afera, da povrati poverenje u OVP.

Na prošlim izborima stranka je osvojila više od 37 odsto glasova, a aktuelno, u istraživanjima, pala je na drugu poziciju, sa svega 24 odsto podrške.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.