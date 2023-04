Helez: BiH će sigurno postati članica NATO

SARAJEVO – Ministar odbrane u savetu ministara BiH Zukan Helez tvrdi da će BiH sigurno postati članica NATO, a da političari koji to ne žele neće uspeti da blokiraju ovaj proces.

Helez je to rekao u intervjuu za sarajevsko Oslobođenje i dodao da u NATO postoji čvrsta odluka da BiH treba da postane članica Alijanse.

„Ljudi iz NATO-a su voljni da pomognu da BiH što pre bude primljena u Alijansu. Neće se puno pitati ovi političari koji vuku na stranu, koji imaju negativnu retoriku. Oni mogu samo da pričaju, a mi radimo svoj posao i BiH će biti članica NATO-a”, naveo je Helez.

Dodao je da je nova vlast u BiH spremna da jača odbrameni sektor, a kao dokaz je naveo da je za to po prvi put nakon niza godina u budžetu za ovu godinu predviđeno povećanje izdvajanja za vojsku u iznosu od oko 45 miliona evra.

Povećanju izdvajanja za odbranu do sada su se oštro protivili političari iz Republike Srpske, a predsednik tog entiteta Milorad Dodik najglasniji je protivnik svakog približavanja BiH članstvu u NATO-u, piše list.

BiH je trenutačno u statusu države kojoj je odobren Akcijski plan za članstvo u Alijansi, no osim obaveze podnošenja godišnjih planova reformi i njihove provedbe nije postavljen nikakav vremenski okvir u kojemu bi to dovelo do punopravnog članstva, navodi se.

Podseća se da Dodik insistira na tome da BiH mora ostati vojno neutralna, a eventualno članstvo u NATO-u prihvatljivo mu je jedino ukoliko bi se na to odlučila i Srbija.

