Helikopter se srušio na vrh zgrade, poginuo pilot (video)

Pilot helikoptera poginuo je kada je letilica udarila u krov 58-spratnice na Menhetnu, saopštila je vatrogasna služba Njujorka.

One person died after a helicopter crash-landed Monday afternoon onto the roof of a building in midtown Manhattan and then caught fire. https://t.co/llGSVL348i pic.twitter.com/XXhF4amWfp

Gradonačelnik Njujorka Bil de Blazio rekao je da nema naznaka da je reč o „terorističkom aktu“, preneo je sinoć Rojters.

AP navodi da je helikopter leteo po jakoj kiši, u vazdušnom prostoru koji je trebalo da bude zabranjen.

Prema restrikcijama letenja, koje su na snazi otkako je predsednik Donald Tramp stupio na dužnost, zabranjeno je letenje ispod 914 metara u krugu od 1,6 kilometara od Tramp kule, koja je udaljena samo nekoliko blokova od mesta nesreće.

Helicopter crashes into 54-storey building in Manhattan,New York , at 51st and 7th. Weather appears awful. Here is footage of the helicopter flying erratically before the crash (via @ThingsWendySees) pic.twitter.com/jShz79CLUy

