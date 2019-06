Hiljade balona poletelo iz SA u znak solidarnosti s Idlibom

SARAJEVO – Hiljadu balona danas je u Sarajevu pušteno u vazduh kao izraz solidarnosti i podrške za Idlib u Siriji.

Međunarodna grupa aktivista „We are the Love“ organizovala je u isto vreme skupove u 18 evropskih gradova, među kojima i Sarajevo, s ciljem da se podseti na zločine u Idlibu i sa zahtevom da se zaustavi bombardovanje bolnica, škola i stradanje nevinih civila, prenela je Fena.

U poslednjih šest sedmica u pokrajini Idlib je, prema podacima UN, ubijen najmanje 231 civil, od kojih 69 žena i 81 dete.

Organizacija „We are the Love“ traži od međunarodne zajednice i relevantnih institucija tri stvari – trajno zaustavljanje nasilja između svih zaraćenih strana, otvaranje koridora kako bi humanitarna i druge vrste pomoći mogle da dođu do nedužnih civila i da se počinioci svih ratnih zločina nađu pred međunarodnim tribunalima i da se protiv njih i drugih grupa uvedu sankcije.

