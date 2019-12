Hiljade riba veoma bezobraznog izgleda prekrile plažu (foto, video)

Hiljade riba završilo je nasukano na jednoj kalifornijskoj plaži, a veliku pažnju javnosti privukao je njihov oblik koji podseća na muški polni organ i činjenica da pulsiraju.

Radi se o vrsti Urechis caupo koja se zaista naziva „ribom penisom“, a stručnjaci veruju da su završile nasukane nakon oluje na području plaže Drejks, piše Njujork Tajms.

This may just be the weirdest thing you've seen today!

Thousands of these marine worms, called fat innkeeper worms—or "penis fish"—washed up on Drake's Beach after a recent storm. 🌊 But why? https://t.co/MwY6xkN3kb pic.twitter.com/vGMpSvGoAT

