Hit na mrežama, haos na poslu: Drogirao kolege s posla – nisu mu bili zabavni (video)

Tinejdžer iz Misurija optužen je da je stavljao LSD u piće kolegama s posla, a svoj čin je objasnio kazavši da je to radio jer su njegove kolege previše negativne i neraspoložene, a on je to želeo da popravi, prenose mediji.

Ovaj 19-godišnjak je policiji priznao svoje razloge za ubacivanje halucinogene droge u pića kolega u jednoj radnji za iznajmljivanje automobila u Misuriju, a sada mu preti nekoliko kazni zbog omamljivanja kolega i posedovanja narkotika.

Menadžerka firme videla ga je kako stoji blizu njene čaše s vodom, te je odlučila da ne pije iz nje.

Policiju je pozvala nakon što je primetila da njene kolege nisu dobro i da je jedan od njih počeo da se trese.