Hit reakcija američkog novinara nakon proglašenja Bajdenove pobede (video)

Nakon što je Si-En-En izvestio kako je Džo Bajden novi predsednik SAD, jedan od novinara je zaplakao, a snimak njegove reakcije odmah je postao viralan na društvenim mrežama.

Nakon što je Anderson Kuper pročitao vest, obznanio ju je i Van Džons, a on je poprilično emotivno reagovao na rezultate izbora koji su se čekali danima.

Today is a good day.

It’s easier to be a parent this morning.

Character MATTERS.

Being a good person MATTERS.

This is a big deal.

It’s easy to do it the cheap way and get away with stuff — but it comes back around.

Today is a good day.#PresidentBiden#VotersDecided pic.twitter.com/h8YgZK4nmk

— Van Jones (@VanJones68) November 7, 2020